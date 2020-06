Lék proti covidu-19 se neosvědčil. USA teď řeší, co s ním

Začátkem března začala americká vláda hromadit hydroxychlorochin poté, co americký prezident Donald Trump lék označil za „velmi účinný“ v boji proti onemocnění covid-19. Tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví Carol Danko pro CNN uvedl, že se ve fondu nachází nejen 63 miliónů dávek hydroxychlorochinu, ale další 2 milióny dávek chlorochinu od společnosti Bayer.

Poté, co FDA prohlásila, že není důvod věřit v účinnost léku proti viru, a poukázala na možné riziko nežádoucích účinků, mnozí odborníci vyjádřili obavy nad možnou kritikou ohledně národních investic. „Obávám se, že historicky bude tento krok posuzován jako nadměrná investice do jediné léčby, místo investic do více možných kandidátů,“ řekl David Holtgrave, děkan školy veřejného zdraví v Alabamě.

Danko v prohlášení uvedl, že vláda nyní pracuje na strategickém plánu se společnostmi, které antimalarikum darovaly, jak s lékem nejlépe naložit. Hydroxychlorochin se převážně užívá k léčbě malárie, lupusu nebo revmatoidní artritidy a poté, co Trump začal antimalarikum protěžovat, ozývali se pacienti s covid-19, že je léku nedostatek. Stephen Hahn z FDA uvedl, že rozhodnutí o zásobení hydroxychlorochinem v březnu nebylo v souvislosti s doporučením Trumpa, ale „bylo založeno na vyhodnocení Evropské univerzitní asociaci (EUA) a na dostupných vědeckých důkazech“.

Podle CNN mnoho odborníků tvrdí, že nikdy žádné důkazy o účinnosti antimalarika nebyly. Trump začal hydroxychlorochin doporučovat na základě francouzské studie, která se stala terčem několika stížností. Studie nejenže nedošla k závěru, že antimalarikum funguje, ale byla založená pouze na 20 pacientech a úplně ignorovala pacienty s léčbou hydroxychlorochinem, kteří zemřeli nebo byli na jednotkách intenzivní péče. Mezinárodní organizace antimikrobiální chemoterapie, která publikovala francouzskou studii, ve svém lékařském časopise oznámila, že studie „nesplňuje očekávaný standard“.

Další výzkumy zabývající se účinností hydroxychlorochinu ukázali, že pacienti s covidem-19, kteří byli léčeni antimalarikem měli dvakrát větší pravděpodobnost srdeční zástavy. Jedna z těchto studií je zveřejněna v časopise Journal of American Medical Association.