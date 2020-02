Lékaři odhalují skutečnou sílu koronaviru. Umírá jen procento zdravých lidí

Jak upozornil web britské televize BBC, lékaři, kteří zasahují v první linii ve Wu-chanu, postupně odhalují, jakou sílu Covid-19 skutečně má. Report čínského Centra pro kontrolu nemocí se zakládá na údajích 44 tisíc pacientů.

Ukázalo se, že celých 81 procent nakažených lidí vykazuje pouze mírné příznaky. 14 procent nemocných má vážnějších příznaky nemoci a 5 procent lidí uvrhne nemoc do kritického stavu.

Lékaři rovněž vyvrátili dřívější domněnku, že by nemoc postihovala především muže. U mužů a žen je stejná pravděpodobnost nákazy.

Mezi nejčastější příznaky nemoci patří horečka, únava a suchý kašel. 31 procent nemocných trpí problémy s dýcháním, 11 procent nemocných bolestmi svalstva, 9 procent dezorientací a 8 procent nemocných bolestmi hlavy.

Jedno z největších nebezpečí spočívá v tom, že se virus může rozvinout v zápal plic. Lékaři ale dodávají, že je těžké určit přesné počty a statistiky prakticky čehokoliv, protože mnoho lidí mohlo nákazu prodělat aniž by o tom lékaři nebo oni sami věděli.

Zdraví lidé téměř neumírají

Ukázalo se rovněž, že nemoc zabíjí především již nemocné či oslabené jedince. První dva pacienti, kteří zemřeli v nemocnici Jinyintan ve Wu-chanu, byli podle časopisu Lancet Medical zdánlivě zdraví, byli ale dlouhodobí kuřáci a to by oslabilo jejich plíce. Další pacienty zabil právě zápal plic.

Podle Centra pro kontrolu nemocí na koronavirus umírají především starší lidé. Méně než 0,5 % zemřelých pacientů bylo ve věku do 50 let. 1,3 % zemřelých mělo mezi 50 a 60 lety, 3,6 % mezi 60 a 70 lety, 8 % mezi 70 a 80 lety a 15 % mělo více než 80 let.

Statistiky ale také ukazují, pouze 0,9 % zemřelých bylo před nákazou zcela zdravých. Naprostá většina obětí koronaviru trpěla i jinou chorobou, 6 % lidí se například léčilo s vysokým tlakem, stejný počet lidí měl problémy s plícemi kvůli kouření, 7 % zemřelých trpělo cukrovkou a 11 % mělo kardiovaskulární problémy.