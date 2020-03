Lékaři v New Yorku budou léčit COVID-19 plazmou uzdravených

Metoda se už dlouho používá pro léčbu infekčních nemocí, například eboly nebo klasické chřipky. Pro léčbu choroby COVID-19 ale podle newyorského listu dosud v USA použita nebyla.

"Dokud to nezkusíte, nic se nedozvíte. Není to úplně výstřel do tmy, ale prověřené to není," řekl deníku The New York Times hlavní lékař nemocnice Mount Sinai David Reich.

Testy už v úterý schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a o možnost využít pokusnou metodu se už přihlásily i jiné newyorské nemocnice. New York je jako hlavní ohnisko nákazy v USA v kritické situaci.

Dárci budou muset projít pečlivou prohlídkou, symptomy choroby nesmějí mít po dobu nejméně dvou týdnů. V krvi musejí mít navíc vysoké procento protilátek a jsou testováni na žloutenku a AIDS. Rizikem pro příjemce je možnost, že tělo dárcovskou plazmu nepřijme a začne se jí bránit.