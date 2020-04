Lidé se mohou koronavirem nakazit až na vzdálenost 8 metrů, tvrdí vědkyně

Lydia Bourouiba, docentka na MIT a odbornice na dynamiku tekutin, vysvětlila, že například kýchnutí má za následek turbulentní oblak plynu, který by mohl obsahovat kapénky koronaviru.

Její výzkum byl publikován v časopise Journal of American Medical Association. „Nedávná práce ukázala, že výdechy, kýchání a kašel se sestávají především z vícerozměrného turbulentního plynu, takzvaného "obláčku", který vstřebává okolní vzduch a nese v něm shluky kapének,“ píše ve studii.

Lékař Anthony Fauci, ředitel Národního ústavu pro alergické a infekční choroby, ale podle Fox News vyzval v úterý večer v Bílém domě k opatrnosti před tímto výzkumem. "Mohl by být opravdu hrozně zavádějící," řekl a dodal, že by to platilo pouze u lidí s extrémně silnými kýcháním.

"Kvůli rychlosti obláčku jsou kapénky nesoucí patogeny poháněny mnohem dále, než kdyby byly vysílány izolovaně bez obláčku, který je zachycuje a přenáší vpřed," napsala Bourouibová.

"Vzhledem k různým kombinacím tělesných podmínek jednotlivého pacienta, jako je vlhkost a teplota, může oblak plynu cestovat 7 až 8 metrů," dodala.

Podle Bourouibové mohou kapénky viru nejen kontaminovat povrchy, ale zbytek viru zůstává ve vzduchu, kde je lapen v pohybujícím se oblaku. "Nakonec oblak a jeho užitečné množství kapének ztratí na hybnosti a soudržnosti a zbývající kapénky v oblaku se vypařují, čímž se vytvářejí zbytky nebo jádra, které mohou zůstat zavěšeny ve vzduchu po dobu několika hodin, a to podle vzorců proudění vzduchu vyvolaného systémy ventilace nebo klimatizace," míní.