Merck se podělí o recept na svou pilulku na léčbu covidu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americká farmaceutická společnost Merck & Co. dnes svolila, že poskytne ostatním výrobcům svou recepturu na přípravu ústně podávaného léku proti covidu-19, informovala agentura AP. Konkurenční firmy by díky tomu mohly vyrábět generické verze léku molnupiravir a distribuovat ho ve velkém do chudších zemí.