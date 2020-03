Návrat na Měsíc se odkládá. Nový koronavirus zasadil ránu plánům NASA

Informovala o tom agentura Reuters. "Uvědomujeme si, že to bude mít důsledky pro mise NASA, ale... naší prioritou číslo jedna je zdraví a bezpečnost zaměstnanců NASA," uvedl Bridenstine.

Important message for the @NASA workforce on the agency’s response to coronavirus (COVID-19): https://t.co/kEs4xhAKe6 pic.twitter.com/XMu7xnA9YA