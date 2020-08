Dezinfekce a časté mytí rukou naší imunitu neoslabí. Je to přesně naopak

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

V souvislosti s epidemií koronaviru a v jejím důsledku přijatých hygienických opatření spočívajících nejen v nošení roušek, nýbrž i častějším mytím rukou a používání dezinfekce, přirozeně vyvstává otázka, zda to naopak nemůže být kontraproduktivní. Mnozí by mohli namítat, že pokud budeme žít v příliš sterilním prostředí, akorát to sníží obranyschopnost našeho organismu.