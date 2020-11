Nová studie zcela mění pohled na pravěk: Ženy patrně lovily zvěř stejně jako muži

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na rozdíl od zakořeněného všeobecného mínění se před tisícovkami let ženy rovněž účastnily lovu, a to i na vysokou zvěř. Uvádí se to ve studii americké Kalifornské univerzity. Její autoři vycházejí z objevu ostatků mladé ženy z doby před 9000 lety, která byla pohřbena v peruánských Andách s mnoha loveckými zbraněmi, píše agentura AFP.