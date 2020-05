Nová studie zjistila, proč byl pád meteoritu tak masivní, že vyhladil dinosaury

Doposud neznámou trajektorii 15kilometrového meteoritu, který dal vzniknout 180 kilometrů širokému chicxulubskému kráteru, vědci zrekonstruovali za pomoci 3D simulace. Výsledky své práce zveřejnili v odborném časopise Nature Communications.

"Dopad v Chicxulubu znamenal pro dinosaury těžké časy a naše práce dokládá, že to bylo ještě horší, než jsme si doposud mysleli," shrnuje hlavní autor studie Gareth Collins z Královské univerzity v Londýně.

Těleso podle výzkumu na Zemi dopadlo pod úhlem 60 stupňů. Úhly mezi 45 a 60 stupni jsou přitom podle vědců nejničivější, co se vyvržení hornin a dalších materiálů do ovzduší týče.

"Pokud k nárazu dojde pod menším nebo naopak větším úhlem, množství materiálu v atmosféře, který může mít dopady na změnu klimatu, je mnohem menší," vysvětluje Collins. Náraz meteoritu pod například pravým úhlem sice podle výzkumníků vytvoří větší kráter, vyvrhne však méně trosek, které se nedostanou tak daleko.

Rekonstrukce dopadu podpořená geologickými daty z místa dokázala, že při nárazu vznikl kráter 30 kilometrů hluboký, který byl natolik masivní, že se sám do sebe zhroutil. To do ovzduší vyvrhlo další materiál. Do atmosféry se dostaly také miliardy tun síry, které následně zablokovaly sluneční paprsky. Nastalo snížení fotosyntézy a ochlazení klimatu, které ve finále vedlo k vymírání druhů.