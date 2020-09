Nový britský test na covid zjistí výsledek za hodinu a půl, podle studie funguje

Rychlejší testování by mohlo urychlit návrat Britů na pracoviště a mohlo by být využito při vstupu do nemocnic, což by pomohlo zpomalit aktuální druhý prudký nárůst infikovaných, píše Reuters. Nový test vznikl podle DNA testu, který vyvinul profesor z Královské univerzity v Londýně. Po úspěšném testování jeho klinické použití v dubnu schválila britská léková agentura MHRA.

Studie publikovaná v časopisu The Lancet uvádí, že test má průměrnou senzitivitu (tedy schopnost správně identifikovat případy covidu-19) 94,4 procenta a 100procentní specificitu (schopnost správně identifikovat nenakažené).

"To naznačuje, že přesnost testu CovidNudge, který lze provést u lůžka pacienta bez dotýkání se vzorků, je srovnatelná s běžným laboratorním testem," uvedl vedoucí studie, profesor Graham Cooke z katedry infekčních nemocí a epidemiologie Královské univerzity v Londýně.

Nový test, který vyžaduje výtěr z jedné nosní dírky, The Lancet označil za "citlivý, specifický a rychlý, pokud jde odhalení přítomnosti SARS-CoV-2, bez laboratorní manipulace nebo předběžného zpracování vzorků“.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock radiu LBC řekl, že tyto testy budou distribuovány do nemocnic napříč zemí. "Klíčová věc z hlediska užitečnosti spočívá v tom, že zařízení nemusí být v laboratoři - je velké asi jako krabice od bot- proto můžete dát jedno, řekněme, na pohotovost a oni pak mohou zjistit jestli lidé, kteří tam přicházejí, mají koronavirus nebo ne," vysvětlil Hancock. Podle ministra přichází v úvahu také umístění těchto testovacích zařízení do škol.

Podle mluvčí společnosti, která testy je vyrábí, jsou ovšem jejich výsledky vyhodnocovány jednotlivě. Přístroj tak za den může zpracovat zhruba 16 vzorků.