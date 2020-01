O koronaviru se vědělo dopředu, včetně zemí, kam se rozšíří. Varování nikdo neposlouchal

Píše se 9. leden 2020. Čína eviduje 59 lidí nakažených novým tipem koronaviru, který připomíná SARS. Navzdory mylným informacím na internetu ale čínské úřady už několik dní předtím potvrdily, že se nejedná o nemoci SARS a MERS, které vykazovaly podobný průběh.

V tento ten Světová zdravotnická organizace (WHO) poprvé připustila možné problémy. Konstatovala také, že k upřesnění typu patogenu potřebuje více času, ačkoliv tým čínských expertů potvrdil, že testy vzorků odebraných pacientům prokázaly přítomnost nového typu koronaviru.

To, že epidemie neznámé formy zápalu plic, kterým se ve střední Číně nakazily desítky osob, není způsobena virem SARS, MERS ani ptačí chřipky, oznámila Čína už 5. ledna. O den později, 6. ledna, zveřejnilo Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zprávu o nové hrozbě. O tři dny dříve, než WHO.

Ve skutečnosti ale přišlo první varování mnohem dříve, a to už koncem loňského roku. 31. prosince 2019 evidovala Čína 27 nakažených ve městě Wu-chan, a BlueDot, kanadský systém umělé inteligence sloužící k monitorování epidemií, v tentýž den vydal první varování.

Jak uvedl server Wired, na rychlosti v případě takového rizika záleží nejvíce, lidé ale umělé inteligenci nenaslouchali. Trvalo proto další týden, než si svět začal uvědomovat, že nastal problém. Týden, během kterého se virus šířil do celého světa.

BlueDot přitom funguje na jiném principu, než dnes mnoho lidí. Nepoužívá sociální sítě, protože informace na nich jsou zmatečné a často nepravdivé. Namísto toho monitoruje světové i lokální zpravodajství v celkem 65 jazycích, sleduje oficiální prohlášení úřadů a organizací, a sleduje řadu dalších informačních kanálů.

Tím ale schopnosti této umělé inteligence nekončí. Dokáže díky analýze prodejů letenek a letů samotných zjistit, kam se bude virus šířit. Správně tak zavčas upozornila, že se nemoc objeví v Bangkoku, Soulu, Tchaj-peji a v Tokiu.

Analýzy systému BlueDot přitom nejsou nijak utajené. Data se sice nedostávají k veřejnosti, výstupy jsou ale zasílány úředníkům v desítkách zemích, leteckým společnostem i nemocnicím. Ti všichni s nimi mohou pracovat, pokud je nepodcení.

Umělá inteligence ale dodnes nedostává takové pozornosti, jaké by se jí zasloužilo. A to i přesto, že BlueDot neslaví úspěch poprvé. Jako pravdivé se ukázaly už analýzy ohniska epidemie viru Zika, která vyšla v lékařském magazínu The Lancet.

"Zažíváme déjà vu," říká o koronaviru šéf a zakladatel společnosti BlueDot Kamran Khan, který pracoval jako specialista na infekční choroby v kanadském Torontu. "V roce 2003 jsem sledoval, jak virus (SARS, pozn. red.) ochromil město a paralyzoval nemocnici. Na všechny dopadalo obrovské množství duševní a fyzické únavy a já jsem si pomyslel: Nedopusťme něco takového znovu."

Podle serveru je třeba být na pozoru před tím, co lidem říkají vlády a organizace. Ty jsou totiž nejen pomalé, vycházejí ale navíc především z oficiálních zpráv z Číny, jejichž důvěryhodnost není v některých případech valná. Naopak umělá inteligence, která pátrá po zárodcích možných katastrof, může v tomto ohledu přinést nejen pravdivější informace, ale především je dokáže zpracovat mnohem rychleji.