Očkování už dávno nejsou jen injekce. Koronaviru mohou časem bránit i pilulky

S očkováním, při němž není třeba do těla vpravovat vakcínu injekčně, má své zkušenosti i Česká republika. Ve formě kapek do úst se očkuje proti rotavirům a dlouhé roky se u dětí používala stejným způsobem i vakcína proti dětské obrně.

Ta se se podávala přímo do úst, nebo na lžičku, kde se míchala kvůli chuti s kostkou cukru. Ačkoliv tento způsob vymizel, protože od roku 2007 je vakcína proti dětské obrně součástí kombinovaného injekčního očkování, ve světě se používá proti řadě nemocí nadále, a existují i další způsoby vakcinace.

Velmi efektivní je například ústy podávaná vakcína proti choleře. Studie zveřejněná v lékařském časopisu New England Journal of Medicine ukazuje, že ochránila 86 % všech očkovaných během epidemie v Guineji v roce 2012.

"Orální vakcína proti choleře umožňuje vysokou úroveň ochrany v podmínkách, kdy choroba propukla. Očkování proti této smrtící nemoci by mělo být součástí souboru opatření pro prevenci a potlačení cholery, spuštěných v okamžiku propuknutí epidemie," uvedl Francisco Luquero, vedoucí výzkumník studie. Zkušenosti s touto formou očkování mají především Lékaři bez hranic.

Kapky fungují, ale nejsou jediné

Očkovat se však nemusí pouze kapkami. Farmaceutická firma AstraZeneca, která ve spolupráci s oxfordskou univerzitou vyvinula vakcínu proti covid-19, už řadu let produkuje na americkém trhu vakcíny proti chřipce ve formě nosního spreje.

Ačkoliv se o jeho účinnosti vedly dlouhé debaty, sprej je používaný především u dětí, a své zkušenosti s ním má kromě Spojených států například i Velká Británie. V Česku ale dostupné není.

Stejným způsobem by se mohlo v budoucnu očkovat i proti covid-19. Vědci totiž doufají, že se jim podaří vyvolat imunitní odpověď pomocí inhalovaných vakcín, které se přímo zaměřují na buňky dýchacích cest, které virus napadá. Vakcinační sprej by mohl zabránit růstu patogenu v nose, z něhož se koronaviry šíří jak do zbytku těla, tak i k dalším lidem.

"První generace vakcín pravděpodobně ochrání mnoho lidí. Ale myslím si, že až vakcíny druhé a třetí generace - a možná budou intranasální vakcíny jejich klíčovou součástí - budou nakonec nezbytné. Jinak bude pokračovat komunitní přenos," domnívá se podle agentury Bloomberg Michael Diamond, specialista na infekční onemocnění na Washingtonské univerzitě v St. Louis.

Ve vývoji je také několik vakcín, které by se do těla dostávaly formou klasických tablet. Vědci na nich začali pracovat už v loňském roce na přelomu jara a léta a předpokládá se, že by se mohly na trhu objevit už letos.

Vakcína s označením VXA-CoV2-1 od společnosti Vaxart má za sebou první testy, na jejichž vyhodnocování vědci zatím pracují. Jejich vakcína podávána ve formě pilulky by ale mohla přinést určitou revoluci, zejména kvůli nenáročným podmínkám na přepravu a skladování. První zemí, která o tento typ vakcinace projevila zájem, je dle dostupných informací Malajsie.

Překonají tablety injekce?

Na podobném přípravku pracují také společnosti ImmunityBio a IosBio. První fáze testů na opicích ukázaly, že jejich vakcína ve formě pilulek by mohla být efektivní i bezpečná, a testovací proces proto může postoupit do dalších fází.

"Pomocí injekce dostanete vakcínu do paže, do svalů a krevních buněk. Naše tablety se ale dostanou přímo do buněk sliznice, takže umíme zasáhnout virus tam, kde je," tvrdí podle New Zealand Herald generální ředitel IosBio Wayne Channing.

"S naší kapslí byste k podání vakcíny nepotřebovali zdravotníky, můžete je poslat na Amazon Prime a nechat všechny naočkovat do soboty," dodává s nadsázkou.

Není vyloučeno, že právě tato vakcína se nakonec ukáže jako nejefektivnější. Na rozdíl od všech ostatních dostupných totiž obsahuje hned dva různé spike proteiny. To v praxi znamená, že by tato vakcína nejen dokázala snížit riziko, že na některou z virových mutací nebude účinná, ale také by mohla vyvolat delší imunitní odpověď.

Vědci z ImmunityBio a IosBio chtějí tento měsíc zahájit klinické testy na Američanech a žádají o souhlas regulační orgány k provádění testů i v Británii. Jestli bude v budoucnu vakcinace v podobě tablet schválena i na území Evropské unie ale zatím není jasné.