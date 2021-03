Odborníci hledají dobrovolníky do studie protilátek na covid-19

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Odborníci hledají dobrovolníky do studie, která má zjistit, zda mají v krvi protilátky chránící před nemocí covid-19. Do studie už se od podzimu přihlásilo 15.000 lidí, odborníci ale potřebují dvojnásobek. Informovali dnes o tom ČTK. Studie by měla zjistit, jak dlouho protilátky v lidském organismu zůstávají. Zájemci se mohou hlásit do konce března tak, že se objednají na testování do některé ze zapojených laboratoří.