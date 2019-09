Odborníci vymysleli, jak vrátit do Arktidy led. Zruinují tím Zemi

New York i ostatní pobřežní města jsou v ohrožení, varuje odborný magazín Science Advances, který popisuje, že důsledkem globálního oteplování je pozvolný rozpad Západoarktického ledového příkrovu, což by mělo za následek zatopení pobřežních oblastí včetně New Yorku.

Vědci si uvědomují, že vliv klimatických změn začíná být kritický a proto příchází s mnoha řešeními daného problému. Zatímco v Antarktidě měl být problém tajícího ledu vyřešen za pomoci turbín, které by mořskou vodu pumpovaly na její povrch, v Arktidě měly ke stejnému efektu posloužit ponorky, které by led rovnou vyráběly.

Myšlenka vědců na záchranu Antarktidy byla, že se napumpovaný sníh bude stříkat na západní pobřeží, což by mělo podle slov Anderse Levermanna z výzkumného ústavu Potsdam Institute for Climate Impact Research, během deseti let vytvořit až 7,4 bilion tun sněhu.

Arktida se v krátké době potýká již se dvěma scénáři na svou záchranu. V minulém desetiletí ztratil Arktický oceán už 30% ledové pokrývky. Také proto americký fyzik Steven Desch ze státní univerzity v Arizoně vymyslel opětovné zmrazení Arktidy tím, že větrem poháněná čerpadla budou stříkat vodu na povrch ledu, kde by voda zmrzla a vytvořila tak ledovou pokrývku.

S nejnovějším projektem na znovuzmrazení Artkidy příšla skupina vědců v čele s Farisem Rajakem Kotahatuhahou. Společně navrhli speciální ponorku, která by produkovala led ve tvaru šestiúhelníku. Nejprve by se stroj ponořil, napustil by do sebe vodu, následně by proběhl proces odsolení a zmrazení. Výsledek by byl již zmiňovaný kus ledu. Vyprodukované části ledu by se pak spojily v jeden celek. Na výrobu každého kusu je kalkulace spotřeby stanovená na 2027 kubických metrů vody.

Výzkumy vědců ale ukázaly, že k tomu, aby se tento způsob stal alespoň trochu efektivní, by bylo potřeba až 10 milionů takovýchto zařízení. Vezmeme-li v úvahu, že by ponorka byla poháněna fosilními palivy, potíže způsobené klimatickými změnami by se dost možná ještě prohloubily.

"K tomu, abychom zastavili globální oteplování je třeba především snížit emise uhlíku," poznamenal National Snow and Ice Data Center Mark Serrez. Tento nápad je tedy nutné, stejně jako ty předešlé, doladit/předělat. Náklady na jejich realizaci, v podobě přírodních i finančních zdrojů, jsou totiž větší, než na, pro zatím efektivnější, řešení problému snižováním emisí uhlíku.