Kolem Země o víkendu prolétl asteroid. Zprvu si toho nikdo nevšiml

V neděli minul Zemi asteroid velikosti auta. Proletěl necelé tři tisíce kilometrů od naší planety rychlostí 44 000 kilometrů za hodinu. „Je to nejbližší průlet za celou dobu měření, pokud tedy nepočítáme těch několik, které Zemi trefily,“ uvedl ředitel Centra NASA pro blízké vesmírné objekty Paul Chodas dle webu Business Insider.

Navíc byl tento asteroid zpozorován, až když planetu Zemi minul. „Asteroid se objevil nedetekován ze směru od Slunce,“ řekl Chodas. „Neviděli jsme jej přilétat,“ doplnil. Pokud by nějaký nebezpečný asteroid proklouzl monitorovacím systémem, mohl by zabít desítky tisíc lidí.

Tento asteroid, který v neděli těsně minul Zemi, byl nazván ZTF0DxQ, ale astronomové mu nyní říkají 2020 QG. Pozorování naznačuje, že by mohl mít rozměry od dvou až do pěti a půl metru. Každopádně podle simulátoru od Purdue univerzity a Imperial College London by dokázaly pouze malé kousky takovéhoto asteroidu dosáhnout zemského povrchu.

Pokud by 2020 QG Zemi zasáhl, explodoval by v atmosféře, kde by vytvořil výbuch o síle několika desítek tun TNT. Výbuch by měl přibližně podobnou sílu jako atomové bomby shozené v roce 1945 na Japonsko. Lidé by výbuch ale moc neslyšeli, jelikož by asteroid explodoval tři až pět kilometrů nad povrchem.

K vytvoření problému ale není zapotřebí velký kámen. Například asteroid, který vybuchl bez varování v ruském Čeljabinsku v roce 2013, měl sotva dvacet metrů v průměru. Čeljabinský asteroid vytvořil superbolid a tlakovou vlnu o síle ekvivalentu pěti set TNT. Zranil tehdy kolem jeden a půl tisíce lidí.

NASA v dnešní době aktivně skenuje oblohu a podobné hrozby hledá. Jenže agentura má nařízeno hledat pouze asteroidy větší než 140 metrů v průměru. V květnu roku 2019 NASA uvedla, že našla pouze polovinu z odhadovaných 25 tisíc objektů takové velikosti, mezi které se samozřejmě čeljabinský asteroid a jemu podobné nepočítají.

Navíc objekty, které přicházejí od Slunce, jsou hůře detekovatelné. NASA má plán, jak zacelit tuto trhlinu v programu sledování asteroidů. Agentura je v rané fázi vývoje dalekohledu, který by měl komety a asteroidy přicházející od Slunce zpozorovat. Do jeho vývoje investovala 36 milionů dolarů a dokončit jej chce v roce 2025.