Osudné polknutí plodové vody: Matka může při porodu předat rakovinu dítěti, zjistili lékaři

Ve dvou případech, kteří lékaři popsali v odborném časopise The New England Journal of Medicine, děti žen s rakovinou děložního čípku při porodu spolkly plodovou vodu a později se u nich projevila rakovina plic.

Doktoři již dříve zaznamenali, že se rakovina přenesla z matky na dítě skrze placentu, ačkoliv i takové případy jsou neobvyklé. S onkologickým onemocněním se potýká jedna z tisíce rodiček, přenos rakoviny z matky na dítě nastává však jen v jednom případu z 500.000.

Tým pod vedením NCC zaznamenal případ matky, které lékaři zjistili rakovinu děložního čípku tři měsíce po porodu. Krátce před druhými narozeninami začal její chlapec kašlat a při následném vyšetření se ukázalo, že má rakovinou napadené obě plíce. Ve druhém případě bylo chlapci šest let a lékaři mu našli nádor na levé plíci. Analýza DNA prokázala, že rakovinné buňky u žen i jejich potomků sdílejí stejné genetické mutace.

I když se jedná o výjimečnou situaci, podobná zjištění jen zdůrazňují význam vakcinace proti viru HPV, který rakovinu děložního čípku způsobuje, upozorňují lékaři. Proočkovanost ženské populace proti viru HPV je v Japonsku podle The Times výrazně nižší než v západních zemích.