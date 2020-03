Pacient nula. Covid-19 se do Itálie dostal z Německa, tvrdí vědci

Itálie je nejpostiženější zemí v Evropě. Koronavirem se tu nakazilo přes 12.000 lidí. Nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podlehlo už 827 z nich.

"Pacient nula přijel z Německa," řekl Massimo Galli, který vede výzkumný tým na univerzitě v Miláně a působí také jako primář infekčního oddělení jedné z místních nemocnic. Informuje o tom agentura Reuters.

Galliho týmu se podle Il Primato Nazionale zatím nepodařilo vypátrat konkrétního člověka, který byl prvním nakaženým na italské půdě, analýzou genetické informace viru se jim ale podařilo nalézt spojitost s případem v Německu. Italský pacient nula se podle milánských vědců nejspíš nakazil mezi 19. a 22. lednem v Mnichově a to od člověka, který se předtím infikoval od osoby z Šanghaje.

V Německu se koronavirem na konci ledna nakazili zaměstnanci firmy Webasto ze Stockdorfu u Mnichova. Zúčastnili se školení, na které přijela i jejich kolegyně z Číny.

Podle Galliho se koronavirus na severu Itálie začal šířit mezi 25. a 26. lednem. Testy přitom prvního pacienta s virem odhalily až 21. února ve městečku Codogno, které leží jihovýchodně od Milána.

"Dokážeme si představit, že osoba, která se nakazila v souvislosti s lidmi infikovanými v Mnichově, přijela do Itálie a do oblasti, ve které se virus poprvé rozšířil, aniž by vykazovala příznaky," řekl Galli.

Za "pacienta jedna", tedy člověka, u kterého se koronavirus poprvé potvrdil, je v Itálii označován 38letý Mattia z Codogna. Lékaři se původně domnívali, že se nakazil od kolegy, který se vrátil z pracovní cesty do Číny. U toho byly ale testy negativní.

"Pacienta jedna" v pondělí propustili po 18 dnech z jednotky intenzivní péče. Podle lékařů už Mattia dýchá bez pomoci přístrojů. Od úterý už nehlásí žádné nové nakažené ani město Codogno.