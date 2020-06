Psi by mohli lékařům asistovat v boji s covidem-19

Čich mají psi ve srovnání s člověkem mnohem citlivější. Část psího mozku, kde jsou zpracovávány čichové vjemy, váží přibližně 60 g, což je čtyřikrát více než u člověka. Guardian informoval o novém experimentu, který se zabývá trénování psů v rozpoznání covidu-19 u asymptomatických lidí. „Hodně pracujeme s labradory a kokršpaněly, kteří skončili v útulku, protože byli neposlušní,“ řekla Claire Guestová, která se více než dvacet let podílí na výcviku psů.

James Logan, vedoucí oddělení kontroly nemocí na London Hygiene School, se zabývá už 20 let zkoumáním tělesných pachů v závislosti na hmyzu, zvířatech a rostlinách. Před dvěma lety začal ve spolupráci s Guestovou používat detekční psi ve výzkumu malárie a zjistil, že v případě nakažení začne jedinec specificky zapáchat. Člověk není schopen tuto změnu zápachu odhalit, psi ano. Proto si Logan pohrává s myšlenkou, že psi dokážou detekovat i onemocnění covid-19.

„Víme, že infekce způsobují změny tělesného pachu, což jsme nyní vědecky dokázali,“ uvedl Logan pro Guardian. V květnu získal vědecký tým pod vedením Logana státní podporu ve výši 500 000 liber. Logan s Guestovou doufají, že psi pomohou odbourat karanténu pro turisty, kteří přijíždějí do Velké Británie, a to díky včasné detekci covid-19. „Vím, že někteří lidé si myslí, že je to šílený nápad, ale když se zjistilo, že psi dokážou detekovat nemoci, skepticismus ustoupil,“ řekla Guestová a podotkla, že v letadle s 500 lidmi může být 10 % cestujících bez příznaků a pes by je mohl dokázat s jistotou odhalit.

Studie se v současné době nachází ve fázi sběru vzorků. Zhruba 3 200 pracovníků National Health Service (NHS) obdrželo ponožky, punčochy a obličejové masky pro zachycení pachů, které se následně vrátí do Loganovy laboratoře k dalšímu testování. „Budeme mít vysoký počet vzorků od lidí, kteří nejsou nakažení, ale objeví se i lidé, kteří infikováni jsou. Ale to je v pořádku, protože potřebujeme hodně hluku v pozadí, aby je psi dokázali později ignorovat,“ uvedl Logan. V současné době probíhá trénink šesti psů.