Plíce obětí nemoci covid-19 mohou být poškozeny k nepoznání

Profesor Mauro Giacca z pitev provedených na tělech pacientů, kteří zemřeli v Itálii po třiceti až čtyřiceti dnech intenzivní péče, zjistil, že vykazují velké množství viru přetrvávající v plicích. Vir napáchá takové škody, že „dochází k úplnému narušení plicní architektury,“ komentoval.

„Co najdete v plicích lidí, kteří měli nemoc více než měsíc před smrtí, je něco úplně jiného než normální pneumonie, chřipka nebo SARS virus,“ řekl Giacca. „Lze vidět masivní trombózu,“ doplnil.

„Existuje obrovské množství buněk, které jsou pozitivní. Jsem přesvědčen, že to vysvětluje jedinečnou patologii covidu-19. Nejedná se o nemoc způsobenou virem, co ničí buňky, a to mělo závažné důsledky pro terapii,“ přednesl podle deníku The Guardian britskému Výboru pro vědu a techniku.

Profesor medicíny na Oxfordské univerzitě, který je členem vládní vakcinační skupiny, Sir John Bell oznámil, že pokud bychom chtěli zjistit, zda lidé co nemoc přežili, jsou imunní, musely by testy probíhat během druhé vlny. „Což je nyní velmi pravděpodobné,“ konstatoval.

„Vzhledem k tomu, že izolace nyní velmi povoluje, jsme zpátky v akci a máme pěkný počet nakažených v populaci, byl bych překvapen kdybychom se druhé vlně vyhnuli,“ prozradil Bell. „Myslím si, že skutečnou otázku je, zda budeme mít několik vzplanutí a potom druhou vlnu nebo pouze druhou vlnu.“

Pokud by nastal nový vrchol nákazy, umožnilo by to výzkumníkům v Anglii testovat imunitu přibližně sto tisíc zdravotníků, kteří si nákazou již prošli.

Výbor si také vyslechl Profesora Adriana Haydaye. Ten mluvil o socioekonomických faktorech jako o možném důvodu většího počtu nakažených mezi menšinovými etnickými skupinami ve Velké Británii. „Jakmile se ale lidé z etnických menšin dostanou do nemocnice vedou si stejně dobře jako ostatní. Hypotéza je, že za větší počet nakažených mohou socioekonomické podmínky,“ popsal.