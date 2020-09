Populární přírodovědec Attenborough (94) je na instagramu. Svět je v potížích, řekl v prvním videu

Attenborough ve svém prvním videu umístěném na instagramu vysvětlil, že tento krok činí proto, že "svět je v potížích". "Kontinenty jsou v plamenech. Ledovce tají. Korálové útesy umírají... Seznam se stále rozšiřuje," varoval vědec a průvodce přírodopisnými filmy z produkce BBC.

Během první hodiny od založení účtu měl Attenborough podle BBC více než 200.000 sledujících a dnes časně ráno už jich bylo 2,3 milionu. "Záchrana naší planety je nyní komunikační výzvou," je přesvědčen nový uživatel sociální sítě oblíbené spíše mezi mladšími ročníky.

Sir David předeslal, že bude platformu využívat ke sdílení videí, která budou vysvětlovat, "jaké jsou problémy a jak je můžeme řešit".

"If we continue on our current pathway, then what we've experienced this year might not be a one-off event"



Sir David Attenborough has a stark warning following the pandemichttps://t.co/BZCIKgk4Ax pic.twitter.com/C76prdbUR1