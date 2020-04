Remdesivir v prvním testu propadl, píše renomovaný deník

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Experimentální antivirotikum remdesivir od společnosti Gilead Sciences selhalo při své první klinické studii léčby nemoci covid-19 mezi náhodně vybranými pacienty. Napsal to dnes list Financial Times s odvoláním na pracovní dokumenty náhodně zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací (WHO).