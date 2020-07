Svět hledá vakcínu proti koronaviru. Jaké je to být dobrovolníkem při testování?

„Musíme ještě udělat mnoho práce, ale tyto počáteční výsledky jsou slibné,“ řekla profesorka Sarah Gilbertová z Oxfordské univerzity v prohlášení 20. července. První fáze klinické studie nové vakcíny proti covid-19 byly provedeny na 1 077 lidech a ukázaly, že vakcína nevyvolává žádné vedlejší účinky a imunitní systém na ni dobře reaguje. Do další fáze klinické studie bude zahrnuto 10 000 dobrovolníků, kteří jsou rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina dostane vakcínu ChAdOx1 nCoV-19 a druhá skupina pouze MenACWY. „Právě k testování účinnosti ve větším měřítku jsem se přihlásil,“ uvedl Richard Fisher pro BBC.

Licencovaná vakcína s názvem MenACWY se očkuje proti meningitidě (zánět mozkových blan) nebo sepsi. Tato vakcína byla vybrána jako kontrolní místo klasického placeba. Vědci ji vybrali, aby dobrovolníci pocítili skutečné vedlejší účinky vakcíny a nemohli tak určit v jaké skupině se nachází. Nově vyvinutá vakcína ChAdOx1 nCoV-19 se vyrábí z geneticky upraveného viru, který způsobuje nachlazení šimpanzů. Tuto techniku vědci používali již v minulosti u Eboly a respiračního syndromu MERS, proto vědci z Oxfordu dokázali rychle reagovat na covid-19.

„Moje cesta započala, když jsem narazil na tweet od profesora Oxfordské univerzity o studii vakcíny, že hledají dobrovolníky. Takže, když moje žena spala, vyplnil jsem formulář na webových stránkách a zapomněl jsem na to,“ poznamenal Fisher. O několik týdnů později už sledoval jednoho z předních vědců Matthew Snapea, jak vysvětluje a popisuje co dobrovolníci mohou od studie čekat, jak vakcína funguje a na jaké vedlejší účinky si dát pozor. Poté vědci odebrali vzorky krve, zjišťovali, jestli Fisher neměl žádné příznaky covid-19 a podepsal souhlas s různými studijními postupy. Jeden upoutal jeho pozornost. „Souhlasím, že shromážděné vzorky budou považovány za dárek pro Oxfordskou univerzitu,“ podotkl Fisher, který se pobavil nad tím, že dobrovolníci v jiné skupině budou odevzdávat vzorky stolice.

Po procedurách byli všichni dobrovolníci informováni o „teoretických obavách,“ že by vakcína mohla covid-19 ještě zhoršit. Předchozí studie na zvířatech experimentální vakcíny proti SARS způsobily zhoršení zánětu plic a další studie zjistila podobný zánět u myší očkovaných experimentální vakcínou proti MERS. Ale žádný z těchto účinků nebyl pozorován u nové vakcíny proti covid-19. „Vrátil jsem se domů informovanější, ale také s většími obavami, i když vím, že rizika jsou malá, nemohu popřít, že je to trochu děsivé slyšet je všechny najednou,“ podotkl Fisher, který dodal, že nejvíce ho uklidnilo zjištění, že přes tisíc lidí, kteří vakcínu ChAdOx1 nCoV-19 dostali se obešlo bez závažných vedlejších účinků.

O týden později se Fisher opět nacházel v nemocnici sv. Jiřího v Tootingu, v jižním Londýně, kde už mu měla být očkována vakcína. Znovu následovala anamnéza a odběry krve. Fisher uvádí, že ani lékaři nevědí, jestli se jedná o experimentální vakcínu nebo o kontrolní vakcínu proti meningitidě, aby zajistili, že studie nebude nijak ovlivněna. Po týdnech čekání dostal Fisher vakcínu, ale jaká to byla se dozví až na konci studie. Dobrovolníci byli rozděleni do skupin a každá z nich má jiný rozvrh hlášení příznaků, testování a odběrů krve. Fisher si po týdnu musel provést výtěry z krku a nosu, které společně s dotazníkem o jeho chování v předchozím týdnu, umístil do speciální schránky pošty Royal Mail, které jsou zavedeny po celé Velké Británii pro domácí testování. „O několik dní později jsem dostal SMS, která říkala, že můj výsledek testu na koronaviry je negativní,“ poznamenal Fisher, který tuto rutinu bude provozovat jednou týdně po dobu čtyř měsíců a v příštím roce se bude pravidelně vracet do nemocnice na krevní testy.