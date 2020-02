Roboti míří do VIDA! Co můžete čekat?

„Své síly poměří přihlášené týmy žáků a studentů a to hned v sedmi napínavých disciplínách. Diváci jsou vítáni!“ řekl Ivo Hopp z JCMM.

Roboti VIDA! science centrum | foto: VIDA! science centrum

Program v sobotu 8. února bude od 10.00 do 18.00 věnovaný rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na nevšední přehlídku robotů. „Poprvé se u nás rodinám představí mluvící robot Karel Pepper, kterého přivezou kolegové z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Fakulta strojního inženýrství VUT zase doveze robotický fotbal a ukáže, jak funguje prst robotické ruky nebo robot pavouk. Czechitas nabídne workshopy programování a seznámí návštěvníky s Ozoboty.

Lidé z Robotárny Helceletka vám umožní si na vlastní kůži vyzkoušet různé soutěžní disciplíny s roboty z lega Mindstorms,“ láká na akci Kristýna Řičánková z VIDA! Zájemci také mohou navštívit stanoviště věnovaná Karlu Čapkovi, který před sto lety napsal divadelní hru RUR, kde se slovo robot objevilo vůbec poprvé. Součástí sobotního programu bude i poezie vytvořená robotem NerudAI nebo komentovaná pitva počítače. Akci připravila VIDA! ve spolupráci s JCMM a Hvězdárnou a planetáriem Brno. Partnerem akce je Jihomoravský kraj.

Nejen roboti však hrají v únorovém programu brněnského science centra VIDA! důležitou roli. Pokusů chtivým nadšencům lze doporučit víkendové labodílny Modrá je dobrá, kde si vyzkouší například obarvit plamen na modro, experimenty s roztokem skalice modré nebo vyvolávání fotek technikou chemického modrotisku.

Program je vhodný pro rodiny s dětmi od 4 let. Naopak dospělé zve VIDA! na čtvrtek 27. února od 19.00 do 23.00 na další z akcí po setmění VIDA! Afterd Dark: WATER, která nabídne hudbu, bar a speciální program o vodě. „Přijďte se přesvědčit, jak důležitou roli hraje voda v našem životě. Čeká vás speciální degustace vody, science show Aqua et Ignis, nebo promítání jedinečného 3D filmu Oceány: Naše modrá planeta,“ prorazila z programu hlavní organizátorka akce Aneta Lokajová. V rámci večera pro dospělé se zájemci také dozví zajímavosti o vodě v lidském těle, vyzkouší si ledové pokusy a naučí se připravit ze znečištěné vody nezávadnou.