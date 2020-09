Scientific American: Trump poškodil USA, protože zavrhuje vědu

Podle listu "fakta a věda ukazují", že Bidenův protikandidát a současný americký prezident Donald Trump "závažně poškodil Spojené státy americké i Američany, protože zavrhuje fakta a vědu".

Šéfredaktorka je toho názoru, že Trumpova administrativa byla pro vědeckou komunitu horší, než si kdy časopis představoval. Svou podporu Bidena magazín uveřejnil na internetu v úterý, tedy den na to, co Trump zpochybnil, že by klimatické změny hrály roli v současných kalifornských lesních požárech. Podle Helmuthové jde však o náhodu a daný článek se připravoval v předchozích dvou měsících.

Text od Joshe Fischmana ostře odsoudil způsob, jakým se Trump postavil k řešení pandemie covidu-19. Časopis také zkritizoval Trumpa za to, že se zasazuje o snižování fondů pro vědu a brzdí reakci USA na klimatické změny. Biden je naproti tomu "znám tím, že ctí fakta i vědu".

"Náš časopis má mimo jiné za cíl ukazovat lidem, jak svět funguje - ať už jde o černé díry, evoluci, viry či systematický rasismus," uvedla Helmuthová. "Cítili jsme, že je naší povinností lidi varovat, že Trump má katastrofický vliv na výzkum, vědu, zdraví a životní prostředí," dodala.

Po uveřejnění úterního článku se časopis setkal i s negativní odezvou. Helmuthová uvedla, že magazín obdržel žádosti o ukončení předplatného. Mnoho z nich přitom přišlo od lidí, kteří mezi abonenty ve skutečnosti nepatřili.

Psycholog a spisovatel Geoffrey Miller podotkl, že magazín zradil svoji 175letou historii principiální nestrannosti. "Jsem dost starý na to, abych si pamatoval doby, kdy váš časopis měl svoji integritu," napsal na twitteru Miller.

V pondělí Trump na brífinku o požárech v Kalifornii odpověděl na podnět týkající se potřeby reagovat na klimatické změny tvrzením, že se Země ochladí. "Přál bych si, aby s vámi věda souhlasila," řekl mu Wade Crowfoot z kalifornského úřadu pro přírodní zdroje. "No, nemyslím si, že věda tohle ve skutečnosti ví," odpověděl Trump.