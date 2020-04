Slovenští vědci vyvinuli test na koronavirus, věnují ho státu

"Postupně bude nabíhat výroba tak, abychom poskytli Slovenské republice jako dar toto velké množství testů. Usilujeme o to, aby Slovensko bylo soběstačné, aby se nám nestalo, že nebudeme schopni testovat," řekl Mistrík, který se před loňskými prezidentskými volbami vzdal kandidatury na funkci hlavy státu ve prospěch pozdější vítězky Zuzany Čaputové.

Mistrík řekl, že cena slovenských testů bude několikanásobně nižší oproti stávající tržní ceně. Vývoj testu a jeho výrobu financovala softwarová společnost Eset.

Při březnovém nástupu nové vlády Igora Matoviče po předchozích parlamentních volbách pětimilionové Slovensko uskutečňovalo denně jen zhruba 400 testů na koronavirus a země podle nového ministra zdravotnictví Marka Krajčího měla zásobu testovacích sad přibližně na týden. Matovič pak ohlásil plán zvýšit počet testovaných osob na 3000 lidí denně, dosud počet vykonaných testů během jednoho dne nepřekročil hranici 2000.

Mistrík podpořil citelné omezení volného pohybu lidí, které slovenská vláda schválila na období od středy do pondělí. "Není žádným tajemstvím, že Slovensko je na tom relativně dobře a bylo by velkou chybou, pokud bychom to otevřeli. Potenciálně bychom mohli spustit lavinu," uvedl Mistrík. Faktický zákaz vycházení až na několik výjimek schválila vláda s cílem zamezit tradičnímu cestování obyvatel v období velikonočních svátků.

Slovensko dosud potvrdilo dvě úmrtí na koronavirus. V pondělí přibylo dalších 47 potvrzených případů nákazy. Celkově šlo o čtvrtý den, z toho druhý v řadě, kdy testy odhalily přes 40 infikovaných. Dohromady tak má země 581 zjištěných nakažených.

Slovenská vicepremiérka Veronika Remišová oznámila, že stát vypsal první projekt na financování opatření z evropských fondů v souvislosti se zmíněnou pandemií. Do programu v hodnotě 13 milionů eur (359 milionů korun) kromě jiného na nákup ochranných prostředků se budou moci zapojit zdravotníci i hasiči.