Spor o datum. Začne 1. ledna 2020 nová dekáda? Neshodnou se ani vědci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Brzy nás všechny čeká příchod nového roku, připijeme si s přáteli, dáme si jednu dvě sklenky sektu, a letos tak navíc oslavíme i vstup do nové dekády. Anebo ne? V posledních letech se vedly bouřlivé debaty o tom, kdy vlastně dekáda začíná a končí. Zatímco pro některé začne nová dekáda už prvním lednem 2020, pro jiné až o rok později a další jsou zmatení. Co je tedy správně?, ptá se ve svém článku deník The New York Times (NYT).