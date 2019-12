Státy pojmenovaly hvězdy a exoplanety, ČR má Absolutno a Makropulos

IAU u příležitosti svého letošního stého výročí v červnu nabídla všem zemím světa, aby navrhly jména jim určeným exoplanetám a hvězdám, kolem nichž obíhají. Hvězdy udělené jednotlivým státům jsou viditelné z jejich území a dost jasné na to, aby se daly pozorovat malým dalekohledem.

V jednotlivých zemích, jichž se do kampaně nakonec zapojilo 112, se jména vybírala od června do listopadu. Podle tiskové zprávy IAU se akce svými návrhy a hlasováním zúčastnilo na celém světě 780.000 lidí. Unie dostala celkem 360.000 návrhů.

Hlasování o návrzích ve svých zemích se zúčastnilo dohromady 420.000 lidí, uvedla IAU. Podle Akademie věd ČR (AV ČR) jich v České republice hlasovalo 4500.

Hvězda katalogového označení XO-5, kterou unie vybrala pro Česko a která nyní dostala název Absolutno, se podle AV ČR nachází v souhvězdí Rysa asi 900 světelných let od Země. Je podobná našemu Slunci, pouze je o něco menší.

Její planeta Makropulos, s dosavadním katalogovým označením XO-5b, je plynná a o málo větší než planeta Jupiter. Kolem Absolutna krouží mnohem blíže, než Země obíhá kolem Slunce - jeden rok na ní trvá jen o trochu déle než čtyři pozemské dny.

After 1739 proposals were received for the designated exoplanet system for #CzechRepublic, IAU has announced the approved names of Absolutno (star) and Makropulos (exoplanet).



Learn more about the meaning behind these names at https://t.co/xI8jQcSYt0#IAU100 #NameExoWorlds pic.twitter.com/U9XTktP1Kj