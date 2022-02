Studie: Lidé, kteří měli covid-19, mohou mít zvýšené riziko duševních potíží

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

U lidí, kteří měli onemocnění covid-19, byla rok po prodělání infekce výrazně vyšší pravděpodobnost, že jim odborníci diagnostikují psychické poruchy, kterými dříve netrpěli. Vyplývá to z nové studie, o které informoval list The New York Times (NYT).