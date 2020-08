Nová studie zjistila, že některá zvířata jedí plasty. Nikdo zatím neví, jak to dokáží

Doposud bylo štěpení mikroplastů připisováno působení slunečního světla nebo vln, a to může trvat roky, dokonce i desetiletí. Podle Guardian irská studie zjistila, že malí korýši dokážou nejen pojídat mikroplasty, ale za neuvěřitelně krátkou chvilku je rozštěpit na nanoplasty.

„Když jsem se tím začala před třemi lety zabývat, znělo to šíleně, že by tato malá zvířata mohla štěpit plasty, ale náš výzkum ukazuje, že plastové mikročástice se objevili ve střevech těchto zvířat v 66 %,“ uvedla Alicia Mateos-Cárdenasová, hlavní autorka výzkumu.

Rozložené plastové částice byly malé natolik, aby prošly buněčnými membránami a vědci předpokládají, že jsou pravděpodobně více škodlivé pro volně žijící druhy než mikroplasty do velikosti 5 mm. Když byli různonožci vystaveni vysokým koncentracím mikroplastů po dobu čtyř dnů v čisté vodě s potravou, studie objevila, že štěpení platů může být spojeno s procesem krmení.

„Viděli jsme, jak různonožci požírají plastové částice a melou je svými čelistmi,“ řekla Mateos-Cárdenasová, která dodala, že vědci zatím nevědí, jak zvířata plast ve svém zažívacím traktu štěpí.

Různonožci se nachází nejen v oceánech, ale i v řekách, a to podle vědců může představovat globální problém, protože pokud mohou nanoplasty procházet buňkami, mohly by se hromadit ve zvířatech a rostlinách. Podle slov Mateos-Cárdenasové malé korýše pojídají ptáci či jiní predátoři a to znamená, že by se nanoplasty mohly hromadit v potravinovém řetězci, včetně u lidí.