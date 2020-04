Světu nechybí jen testy na koronavirus. Testy imunity mohou přinést zásadní zvrat

Emily Gurleyová, docentka na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, pro server NPR uvedla, že „je velmi špatné opatření, aby každý zůstal doma. To říkáme, když nemáme jiné možnosti. Schopnost testovat lidi je opravdu důležitým milníkem.“

Sérologické testy na protilátky proti viru SARS-CoV-2, známé také jako „testy imunity“, by mohly odhalit skutečný rozsah pandemie a pomoci vědcům odpovědět na základní otázky týkající se onemocnění COVID-19, například kolik lidí bylo infikováno virem? Nebo proč mají někteří lidé mírný průběh onemocnění, zatímco jiní ne?

Velká Británie objednala 3,5 miliónů testů, zatímco Německo uvažuje o použití testů na lidech, kteří prodělali onemocnění COVID-19. Zároveň by těmto lidem vydalo osvědčení, že jsou proti viru imunní. Americké laboratoře se snaží vyvíjet další testy, u kterých by byl výsledek ihned k dispozici. Test provedený společností Cellex přinesl výsledky již za 15 minut, ale vědci stále nevědí, jak dlouho získaná imunita zůstane v těle.

U pacientů, kteří se zotavili z onemocnění COVID-19 nebo u lidí, kteří byli jen „přenašeči“, může test imunity ukázat, kdo má v sobě získané protilátky. Protilátky jsou proteiny, které pomáhají imunitnímu systému. Jakmile jsou tyto protilátky jednou v těle, pomáhají hrozbu příští nákazy rozpoznat a tělo vyšle imunitní odpověď. „Je to skvělý screeningový nástroj, který umožňuje zjistit, kolik lidí bylo zasaženo anebo kolik zdravotnického personálu bylo viru vystaveno,“ řekl David Pride, docent mikrobiologie na University of California v San Diegu.

Protilátky v těle mohou přetrvávat dlouho poté, co onemocnění odezní. Proto mohou testy imunity ukázat protilátky na onemocnění, které lidé prodělali před nakažením COVID-19.Test nemusí ukázat zrovna probíhající onemocnění a může přinést falešně negativní výsledky, které ukazují, že člověk není nakažený, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Podle odborníků je řešení otázek týkajících se získané imunity zásadní. Marc Lipsitch, profesor epidemiologie na Harvard University, řekl: „Než začneme ve velkém testovat, musíme zkontrolovat, jestli je ochrana skutečná, ale myslím si, že testy na imunitu budou důležitou součástí, hlavně v případě zdravotnického personálu.“

Výrobci testů zvýšili produkci, ale ta stále nestačí na pokrytí, která je potřebná k ukončení pandemie. „V USA nejsme zvyklí být v prostředí s omezenými zdroji, ale pokud jde o testování na COVID-19, zdroje omezené jsou," dodal Pride.

Aby se lidé mohli vrátit zpět do práce, museli by být imunní vůči viru a zajistit, že nebudou vir šířit dále. Protože sérologický test může potvrdit pouze to první, je potřeba další test a to RT-PCR, který zůstává prioritou. Stále ještě ale není k dispozici dost testů pro RT-PCR, ani pro sérologická vyšetření. Existuje také kritický nedostatek ochranných prostředků pro zdravotnický personál, který tyto testy provádí. Díky tomu nemocnice a kliniky pečlivě přemýšlejí o tom, komu test bude proveden.