Tajemství neandrtálců: Vědci objevili další kostru v "hrobu s květinami"

Díky pylu nalezenému poblíž koster začali totiž archeologové spekulovat, že tito pravěcí lidé své mrtvé pohřbívali s květinami.

Dle BBC vědci v úterý oznámili, že v jeskyni Šánidar v horách autonomního Kurdistánu našli rozdrcenou lebku a dobře zachovalý trup dospělého neandertálce, který žil zhruba před 70.000 lety.

Archaeologists from Cambridge have unearthed the first articulated #Neanderthal skeleton to be found in over 20 years.



It could help us understand whether this lost species conducted human-like death rites.



Feature: https://t.co/psiZU3OEp6@UCamArchaeology #Shanidar