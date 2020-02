Jak se detekuje nový koronavirus: Test je stejný jako u chřipky

"Kapacita vyšetření v laboratoři závisí na technickém a personálním vybavení a na dostupnosti reagencií. Aktuálně je NRL připravena provést denně až dvakrát 48 testů," sdělila Macková. Pokud laboratoř postupuje podle aktuální metodiky Světové zdravotnické organizace (WHO), je cena testu přibližně 5000 korun.

"V případě, že počet vyšetření stoupne nad časové možnosti NRL, počítáme se zapojením laboratoří certifikovaných k provádění virologických vyšetření. Tento systém již funguje pro HIV infekce a jsou s ním dobré zkušenosti," řekl na dotaz ČTK David Šíma z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Výsledek je v takovém případě oficiálně platný až poté, co ho potvrdí SZÚ.

Výrobci podle Mackové pracují i na komerčních testovacích sadách, první diagnostická souprava se pro Evropu nyní schvaluje. "Předpokládáme, že cena reagencií, bez nákladů na technické vybavení, provoz laboratoře a personál, bude v řádu několika stovek korun. K nákladům na jedno vyšetření je třeba připočítat také náklady na izolaci nukleových kyselin," řekla.

Právě na izolaci nukleových kyselin z DNA viru je testovací metoda založena. Metoda označovaná zkratkou PCR je poměrně běžná, využívá se například u virové hepatitidy, chlamydií, boreliózy nebo pro určení konkrétního podtypu chřipky.

Pokud by se v Česku nákaza potvrdila, odeslala by NRL vzorek na potvrzení do referenční laboratoře v Berlíně. Další podobné laboratoře, které WHO určila pro detekci chřipky, jsou v Nizozemsku nebo Londýně.

V Evropě je nyní zhruba 400 případů nákazy koronavirem. Nejvíce nemocných je v Itálii (322), která je třetí zemí s nejvyšším výskytem po Číně a Jižní Koreji. Případy jsou také v Německu, Francii, Británii, Belgii, Španělsku, Švédsku a Finsku, v posledních dnech byly potvrzeny v Rakousku, Chorvatsku a Řecku.