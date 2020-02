Umělá inteligence pomohla objevit nové antibiotikum, zabírá proti velice odolným bakteriím

Informoval o tom deník The Guardian. Lék halicin funguje na jiném principu než dosavadní antibiotika, primárně totiž ničí schopnost bakterií uchovávat si energii. Je rovněž první, jenž byl objeven pomocí umělé inteligence, která dokázala prohledat rozsáhlé databáze léčiv.

"Myslím, že je to jedno z nejúčinnějších antibiotik, které bylo dosud objeveno," řekl člen vědeckého týmu MIT James Collins. "Má pozoruhodný záběr proti celé řadě patogenů rezistentních na antibiotika.

A deep-learning model identifies a powerful new drug that can kill many species of antibiotic-resistant bacteria. https://t.co/e8YXkKqikw pic.twitter.com/ClTTPGUpNa