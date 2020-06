Kryptos. Nejsložitější šifra světa stojí před sídlem CIA, nikdo jí neumí vyřešit

Mnoho amatérských a profesionálních kryptoanalytiků se pokusilo čtvrtou část rozluštit, ale marně. Pořád zbývá vyluštit pasáž s 97 znaky a podle Popular Mechanics dokonce ani Národní bezpečnostní agentura (NSA) a CIA kód nedokázaly rozluštit celý.

„Je to věta s 97 znaky, ale tato věta sama o sobě je hádankou. Přesto, že se věta rozluští, povede to k další hádance,“ řekl Sanborn, který již v minulosti poskytl dvě vodítka, to třetí je „NORTHEAST“.

Socha pojmenovaná Kryptos se skládá ze čtyř měděných desek a kde jsou zprávy ukryté. Ve skutečnosti ústředí CIA skrývá i další šifry rozmístěné po celém objektu. Můžeme zde nalézt svitek, který obsahuje 1 800 šifrovaných znaků, existuje několik měděný plaket s Morseovou abecedou, a nakonec je zde kompas se střelkou ukazující na přirozeně zmagnetizovaný kousek minerálního magnetitu.

Mezi další umělecké prvky Sanborna patří například černé desky kamene, který tvoří trojúhelník. Vznik jména Kryptos se zakládá na starořeckém slově „skryté“ a téma Sanbornovi instalace je „Shromažďování inteligence“.

Kryptos byl námětem několika příběhů a část jeho kódové zprávy se objevila v knize Dana Browna „Šifra mistra Leonarda“ a celou jednu kapitolu věnoval Dan Brown Kryptosu i Jimovi Sanbornovi v knize „Ztracený symbol“. Když v roce 2010 Sanborn uvedl první vodítko ke čtvrté části kódu, došlo ke globálnímu šílenství, a tak se stalo i v roce 2014, když bylo na výročí pádu Berlínské vydáno druhé vodítko.

Podle vývojářky her a kryptoložky Elonky Duninové je Kryptos považován za jednu z nejslavnějších nevyřešených kódů světa. „Je to už 30 let a stále to není vyřešeno,“ uvedla Duninová. V současné době jsou již tři vodítka k vyřešení kódu k dispozici, je to "BERLIN," CLOCK," a "NORTHEAST. I amatéři, kteří se chtějí pustili do luštění nejzáhadnějšího kódu na světě mají možnost zaslat své domněnky přímo Jimu Sanbornovi za 50 dolarů.