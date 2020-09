Jak ovlivňuje paracetamol naše chování? Nová studie přinesla zajímavé výsledky

Paracetamol obsahují téměř všechna léčiva, která jsou užívána na bolest nebo ke snížení teploty převážně u viróz. Na trhu se objevil v polovině 20. století a postupně vytlačil do té doby nejvíce užívaný aspirin. V některých zemích nese označení „acetaminofen“. Nejběžnější užívaný přípravek s paracetamolem je v České republice Paralen, ale najdeme ho i v Coldrexu, Panadolu nebo Nurofenu.

Již minulosti studie naznačovaly, že paracetamol má nepříznivý vliv na psychologické procesy, jako je snížená empatie, vnímavost a vyhodnocení rizika. Vzhledem k tomu, že paracetamol je nejběžněji užívaný lék a v USA se nachází ve více než 600 farmaceutických přípravcích, se vědci rozhodli pro nový výzkum, který zahrnoval sérii experimentů s více než 500 dobrovolníky.

Experimenty zahrnovaly průzkumy, které hodnotily míru vnímaného rizika v různých scénářích. Jednalo se například o sportovní sázení, řízení auta bez zapnutí bezpečnostního pásu nebo o bungee jumping. Jeden experiment byl založený na nafukování imaginárních balónků v počítači, které byly plné peněz. Instrukce spočívaly v tom, aby dobrovolníci nafoukly balónky co nejvíce bez toho, aniž by praskly a tím si vydělali co nejvíce peněz. V případě, že balónek praskl, přišli o všechny peníze.

Výsledky ukázaly, že dobrovolníci pod vlivem paracetamolu byli ochotni více riskovat a přijít tak o peníze, ve srovnání s kontrolní skupinou, která užívala pouze placebo. Tento experiment naznačil, že užívání paracetamolu má vliv na vnímání rizika, ale podle webu Science Alert v podobném průzkumu nebyl stejný výsledek pozorován.

„Vzhledem k tomu, že téměř 25 % populace v USA týdně užívá acetaminofen, který snižuje vnímání rizika a podporuje rizikové chování, může to mít významný dopad na společnost,“ míní autor studie a neurolog Baldwin Way. Podle vědců se zdá, že paracetamol také tlumí negativní emoce a lidé necítí úzkost.

Navzdory přibývajícím výzkumům, že paracetamol může ovlivňovat naše chování, Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje paracetamol za nezbytný lék používaný v základním zdravotnickém systému a americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje paracetamol jako primární lék ke snížení příznaků covid-19.

„Možná si někdo s mírnými příznaky covid-19 bude myslet, že je bezpečné opustit dům a setkávat se s jinými lidmi, když užívá acetaminofen,“ varuje Way. Dodává, že ve světle nových výsledků by se měli některé rady ohledně koronaviru přehodnotit a nabádá k dalším výzkumům.