V Antarktidě byly objeveny nové kolonie tučňáků, díky jejich trusu

Podle nové studie vědců z Britského průzkumu Antarktidy je po nejjižnějším kontinentu rozeseto 61 kolonií tučňáků císařských - to je o 11 více, než bylo dosud potvrzeno. Vědci je podle AP identifikovali s pomocí satelitních snímků, na nichž pátrali po skvrnách na ledu poukazujících na přítomnost velkého množství guana - tedy tučňáčího trusu.

Majestátní tučňáci císařští hnízdí v odlehlých oblastech, kde teploty klesají až na minus 50 stupňů Celsia.

