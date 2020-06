Vakcína bude, tvrdí lékař. Má to ale háček. V koronaviru vidí jiný problém

Vědec se domnívá, zatím nelze, jestli se vůči koronvairu lidstvo stane imunní. "Zdá se ale velmi pravděpodobné, že lidé imunní budou. Protože to tak většinou u infekčních onemocnění bývá," řekl Rozhlasu.

Otázkou podle něj je, jak dlouho budou imunní. Podle analogií s podobnými viry, odhaduje že by to mohlo být minimálně několik měsíců. Možná i několik málo let.

Problém spatřuje v tom, že nebude dostatek lidí k ověřování imunity. "Jestli mají protilátky, zjistíme spolehlivě. Ale jestli jsou skutečně imunní, bychom zjistili, pokud by byli znovu vystaveni viru, a nemoc by neprodělali," tvrdí.

Vakcína je podle něj jen otázka času. "Určitě bude vakcína časem vyvinuta a schválena k použití. Může se ale stát, že ji už nebude na kom vyzkoušet. Virus díky karanténním opatřením zeslábne natolik, že pandemie vyhasne," dodal.