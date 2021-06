Vakcíny s technologií mRNA ochrání před covidem-19 řadu let, ukázala studie

Technologii mRNA využívají výrobci Pfizer/BioNTech a Moderna. Vakcíny mRNA se od těch tradičních liší tím, že neobsahují žádné mrtvé či oslabené původce nemoci, ale genetickou informaci viru. Tato metoda se přirovnává k návodu, podle kterého si tělo dokáže vytvořit vlastní protilátky.

Podle vědců je pravděpodobné, že lidé naočkovaní preparáty firem Pfizer/BioNTech a Moderna budou chráněni před těžkou formou covidu-19 řadu let. Trvalejší je přitom ochrana u lidí, kteří covid-19 prodělali a následně se nechali naočkovat - u nich by mohla být až celoživotní.

"Je to dobré znamení toho, jak je naše imunita po této vakcíně odolná," řekl listu The New York Times k výsledkům zkoumání imunolog Ali Ellebedy z Washingtonovy univerzity v St. Louis, který studii řídil.

Vědci nicméně berou v potaz jen dosud existující varianty koronaviru. Těch však podle odborníků s pokračujícím šířením nákazy stále přibývá, přičemž některé z nich by časem mohly prokázat odolnost vůči imunizaci poskytnuté nynějšími vakcínami. Pokud by se tak stalo, bylo by zřejmě přeočkování potřebné.

Vědci z Oxfordské univerzity ve dnes zveřejněné studii uvedli, že lidé, jimž byla v klinických testech podána třetí dávka vakcíny firmy AstraZeneca, mají větší množství protilátek, než po podání druhé dávky. To vědci považují za příznivý vývoj, protože ukazuje, že v případě klesající ochrany lze imunitu znovu posílit další injekcí.

Jak dlouho bude trvat ochrana po dvou dávkách AstraZeneky však zatím není zcela jasná, vědci doufají, že to bude nejméně rok či déle.

Vědci zatím nedospěli ani k závěru ohledně trvanlivosti ochrany po vakcíně firmy Johnson & Johnson, jež je schválena například v USA a EU a která se v omezeném množství podává i v ČR. Podle imunologa Ellebedyho však bude odezva imunitního systému pravděpodobně kratší, než u vakcín s technologií mRNA.