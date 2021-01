Přírodovědce zaskočil objev trpasličích žiraf, fotky pokládali za zfalšované

Takže když vědec Michael Brown z Nadace pro zachování žiraf (GCF) a Smithsonova institutu pro zachování druhů (SCBI) s kolegy narazili v roce 2015 v ugandském národním parku Murchisonovy vodopády na žirafu núbijskou, která měřila jen devět stop a čtyři palce (2,8 metru) byli zaskočeni, napsal The New York Times.

"Prvotní reakce byly pochyby," vzpomíná Brown. Krk zvířete, které dostalo přezdívku Gimli, byl typicky dlouhý, ale jeho nohy nikoli. Vypadalo to, jako kdyby někdo usadil hlavu a krk žirafy na koňské tělo.

O tři roky později byl objeven na soukromé farmě v Namibii samec žirafy angolské (dostal jméno Nigel), který měřil přes osm stop (přes 2,4 metru). Poté, co rozměry obou jedinců změřili a analyzovali, mohli vědci přijít s jediným vysvětlením: nanismus (porucha způsobující malý vzrůst).

The discovery of two dwarf giraffes in Africa - both are about half the average giraffe height - have stunned scientists https://t.co/2dGy0F1JyT 🦒 pic.twitter.com/VrK5FQwF03