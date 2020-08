Vědci provedli digitální "pitvu" zvířecích mumií z Egypta, výsledky jsou překvapivé

Vědci na mumifikovaných zvířatech provedli digitální "pitvu" pomocí mikropočítačové tomografie (CT), jejíž výhodou je šetrnost ke zkoumaným pozůstatkům, informuje Reuters. Sejmout obvazy doopravdy by totiž mohlo mumifikovaná těla nenávratně poškodit.

Starověcí Egypťané jsou dodnes proslulí způsobem, jakým připravovali těla zemřelých na cestu do posmrtného života, ve který věřili. Společně s lidmi však mumifikovali i řadu zvířat včetně koček, psů, ptáků, hadů, krokodýlů, a to po řadu století.

Researchers at a UK university have "digitally unwrapped" three mummified animals from ancient Egypt using high-resolution 3D scans https://t.co/ZHyAFS0gAd pic.twitter.com/H8rQNJPpKP