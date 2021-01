Vědci se bojí o indonéský Jurský park a komodské draky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Varan komodský je známý také jako komodský drak; tuto přezdívku plně opravňuje jeho váha, která může dosahovat více než 150 kilogramů, délka přes tři metry a zuby, za které by se nemusel stydět ani žralok. Aby toho nebylo málo, jeho kousnutí obsahuje jed, který lidské srdce zastaví během několika hodin - tedy pokud dříve nevykrvácí. Varan má ve zvyku do své kořisti zarýt zuby a trhat jí končetiny, napsal server The Week.