Vědci vycvičili fretky, aby ucítily virus ptačí chřipky v trusu

— Autor: Jan Hrabě / EuroZprávy.cz / ČTK

Očichávat trus by se zřejmě nedostalo na ničí seznam způsobů, jak zachraňovat životy. Ale pokud byste byli fretkou, pak by vám očichávání výkalů mohlo vynést práci živého detektoru chorob. Dokázal to tým amerických vědců, který vycvičil fretky, aby používaly svůj ostrý čich ke zjišťování přítomnosti viru ptačí chřipky ve vzorcích kachního trusu, napsal zpravodajský server ABC.