Vědci začínají se světovým sčítáním včel, přispět může každý

Výsledkem jejich práce má být interaktivní mapa, z níž bude zřejmé rozšíření jednotlivých druhů, napsal nedělník The Sunday Times.

"Posledních 15 let slýcháme jako refrén informaci, že včely se potýkají s řadou problémů a jsou to většinou dost špatné zprávy. Reakcí někdy bývá otázka: ´A jak s tím můžu pomoci já?´, ať už by to bylo třeba sázením rostlin či nákupem medu a tohle je další reálná možnost, jak přispět," citoval list jednoho z autorů projektu Jamese Wilkese.

Aplikace World Bee Count má vědcům usnadnit získávání informací o včelách, jejich počtech a druzích na všech kontinentech. Fotografie budou zkoumat analytici a data se pak objeví v interaktivní mapě, která bude zveřejněna 20. května, na který připadá Světový den včel.

Včely a další hmyz mají na planetě naprosto nezastupitelnou úlohu jako opylovači rostlin, až tři čtvrtiny světové úrody zemědělských plodin opylení potřebují. Včel i dalších hmyzích druhů však v posledních letech dramaticky ubývá. Například podle studie vermontské univerzity se v USA mezi lety 2008 a 2013 populace divokých včel zmenšila o 23 procent. Loni na jaře v Brazílii uhynulo 500 milionů včel, američtí včelaři přišli v zimě na přelomu let 2018 a 2019 až o 40 procent svých včel. Úbytek populace včel se připisuje znečištění, širokému používání pesticidů v zemědělství či klimatickým změnám.