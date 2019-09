Vědci zkoumají, jak zastavit hurikány. Přišli na lepší řešení, než atomovka

Instituce jako jsou nemocnice, školy, banky, či naše domy. Tohle vše a mnoho dalších věcí, je hurikán schopen během krátké chvíle zničit. Vyčíslení škod po těchto živelných katastrofách se pohybuje ve vysokých číslech. Opravy a stavby nových domů pak mohou trvat i roky.

Věda se začala zabývat konstrukcemi budov společně s jejich materiály tak, aby byly vůči takovýmto incidentům odolnější. V rámci vývoje proběhl test, kde se zkoumalo například to, co hurikán udělá se střechou budovy nebo jak působí na okna a dveře. Pozorovalo se i chovaní stavby, při takové zátěži, jako celku.

Testovací přístroj se skládal z dvanácti obrovských turbín. Do celého systému byla vpuštěna i voda, aby se simulovaná situace podobala co nejvíce realitě. Voda měla tedy nahrazovat přívalové deště, které jsou mnohdy součástí hurikánu. Byl to téměř autentický model živelné katastrofy s propracovanými detaily.

Výsledky práce změnily stavební postupy na Floridě. Konkrétně se jedná o usazení střechy do požadované stavby. Střechy budov, které budou postaveny tímto způsobem, by měly držet mnohem lépe než dříve. Odolnost vůči větru by tedy měla být mnohokrát větší, než doposud.