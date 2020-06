Vědkyně z NASA: Dinosauři žili na opačné straně naší galaxie

Nápad na vytvoření videa dostala Christiansenová na sjezdu hvězdářů v Kalifornském technologickém institutu. „Bylo to poprvé, co jsem si uvědomila, že měřítka archeologická, fosilní, časová a astronomická spolu souvisejí a dostala jsem nápad zmapovat vývoj dinosaurů pomocí rotace v galaxii,“ uvedla vědkyně z NASA.

Animace ukazuje, že mnoho známých dinosaurů se nacházelo na Zemi, když planeta společně se Sluncem byla na opačné straně Mléčné dráhy. Účastníci byli ohromeni po zjištění, že dinosauři žili na druhé straně galaxie, než v současné době žijí lidé, uvedl ScienceAlert.

I have always been interested in galactic archaeology, but I don't think this is what they meant.



Did you know that dinosaurs lived on the other side of the Galaxy? pic.twitter.com/ngGCAu0fYU