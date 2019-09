S odvoláním na studii publikovanou ve vědeckém časopisu Nature Astronomy o tom informoval zpravodajský web BBC.

Vedoucí studie profesorka Giovanna Tinettiová z londýnské univerzity UCL objev označila za "ohromující". "Je to poprvé, co jsme objevili vodu na planetě v obyvatelné zóně kolem hvězdy, kde je teplota potenciálně vhodná pro život," řekla.

Tým astronomů studoval planety, které v letech 2016 až 2017 našel Hubbleův teleskop. Vědci se zaměřili na interakci hvězdného světla s atmosférou planet, aby zjistili její alespoň částečné složení. Pouze planeta K2-18b měla molekulární stopy vody, která je nepostradatelná pro život na Zemi. Podle počítačového modelování atmosféru K2- 18b by mohla voda tvořit z 50 procent.

So we found water vapor in the atmosphere of a 9 Earth-mass exoplanet in the habitable zone! After observing 8 transits of K2-18b with HST/WFC3, we (led by Björn Benneke) find a significant water feature:https://t.co/oASKE4x2qq pic.twitter.com/QJukX1ncRo