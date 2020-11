Vesmírná sonda se vrací s kousky asteroidu. Vesmírem plula 5 miliard kilometrů

Hayabusa2 bude mít při návratu k Zemi za sebou již 5,24 miliardy kilometrů, což je dosavadní rekord sondy, jež se vracela zpět k mateřské planetě. Hayabusa2 se setkala s asteroidem Ryugu před dvěmi lety. Během roku 2019 probíhal odběr vzorků, během něhož sonda sebrala vzorky materiálu o hmotnosti sto miligramů. V prosinci loňského roku Hayabusa2 asteroid opustila a vydala se na cestu zpět k Zemi.

Ryugu je uhlíkatý asteroid, který by měl být složen z velmi starého materiálu. Jeho stáří se odhaduje na 4,5 miliardy let, což je velmi blízko stáří planety Země. Průměr asteroidu je zhruba 880 metrů a okolo Slunce oběhne jednou za 474 dní. Ryugu je řazen mezi potenciálně nebezpečné asteroidy, kterým může hrozit srážka se Zemí.

Předchozí mise agentury JAXA využila sondu Hayabusa(1) k získání vzorků z asteroidu Itokawa. První sonda se vrátila v roce 2010 a přinesla pouze několik mikrogram materiálu, protože selhalo těžební zařízení. Nicméně se jednalo o první úspěšný pokus o získání vzorků z asteroidu. Mise sondy Hayabusa2 je zaím mnohonásobně úspěšnější, ale zbývá ještě důležitý bod – je nutný bezpečný návrat kapsle na zem.

Sonda Hayabusa2 se přiblíží k zemi a vypustí kapsli s materiálem Ryugy. Kapse by měla sestoupit v brzkých ranních hodinách místního času a na příznivých zeměpisných souřadnicích bude vidět v podobě nádherného světelného úkazu. Teplota na povrchu tepelného štítu při průletu atmosférou může dosahovat až 3000 °C. Poté budou vystřeleny padáky a kapsle by měla přistát v oblasti sta kilometrů čtverečních.

Po přistání se signál kapsle ztratí z pozemních stanic. Proto bude okolo oblasti kroužit helikoptéra, která by měla přistávací modul lokalizovat. Pomocí helikoptéry pak bude kapsle transportována na základu, kde budou odebrány vzorky plynu kapsle, která bude následně zapečetěna v transportním boxu a letecky přepravena do Japonska, kde budou vzorky horniny analyzovány.

To však není zdaleka konec pouti Hayabusy 2. Poté, co odhodí kapsli s materiálem, bude sonda pokračovat k dalším asteroidům. První zastávka je naplánovaná na červen 2026, kdy by mělo zařízení přistát na asteroidu 2001 CC21. Další přiblížení je naplánováno na rok 2031 s asteroidem 1998 KY26.