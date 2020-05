WHO a německá univerzita přerušily studii k hydroxychlorochinu

Lék hydroxychlorochin a jemu podobný chlorochin se používají při prevenci a léčbě malárie. Během pandemie se ale začaly objevovat informace, že by mohly pomáhat i při léčbě covidu-19. Hydroxychlorochin užívá podle svých nedávných slov jako prevenci proti covidu-19 americký prezident Donald Trump.

"Naše dvě studie teď na dva týdny přerušíme," řekl Spiegelu Peter Kremsner z tübingenské univerzitní kliniky. Vědci podle něj vyhodnotí dosavadní výsledky studie. Kremsner ale zdůraznil, že jeho tým zatím žádné závažné vedlejší účinky při testech nezjistil. "Věřím, že budeme moci se studií pokračovat," dodal výzkumník.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala, aby lidé antimalarikum hydroxychlorochin a jemu podobný chlorochin proti covidu-19 neužívali. Možné by to podle ní mělo být zatím jen v klinických studiích.

V pondělí organizace oznámila, že testování hydroxychlorochinu dočasně zastavila. Učinila tak v reakci na studii, kterou nedávno zveřejnil prestižní časopis The Lancet. Podle ní by mohlo antimalarikum některým pacientům s covidem-19 uškodit. Upozorňuje například na možné problémy se srdečním rytmem i celkově vyšší pravděpodobnost úmrtí.

Používání hydroxychlorochinu pro léčbu pacientů s covidem-19 ve středu zastavily také Francie, Belgie a Itálie.

Dvě ze tří klinických studií hydroxychlorochinu k léčbě covidu-19, které v Česku povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), nepřijímají nové pacienty.