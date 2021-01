WMO: Ozonová díra nad Antarktidou patřila loni k největším za 40 let

Vloni se ozonová díra začala výrazně otevírat v polovině srpna a na začátku října její velikost zaznamenala nejvyšší hodnotu, když dosáhla rozlohy 25 milionů kilometrů čtverečních. Díra byla jednou z největších, nejhlubších a dlouho trvajících za posledních 40 let, po něž se tento fenomén měří. Naopak v roce 2019 měla relativně malou rozlohu.

"Tyto dva ročníky nám ukazují, jak se může díra v ozonu meziročně měnit, a pomáhají nám pochopit, jaké faktory přispívají k velikosti, trvání a závažnosti (díry v ozonu)," uvedla Oxana Tarasovová z WMO. Podle ní je i nadále zásadní dodržovat Montrealský protokol z roku 1987, který napomohl k omezení emisí freonů. Tento druh plynu přispívá k destrukci ozónu.

#ICYMI:

Large, deep and long-lived 2020 #Antarctic #ozone finally closed in late Dec.

Record-breaking season (also in the Arctic) due to meteorological conditions and continued ozone eating chemicals in the atmosphere.

Contrast to small 2019 ozone holehttps://t.co/H3cS5VMbtQ pic.twitter.com/6sXeERyOTB