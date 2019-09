Záhada lochneské příšery definitivně vyřešena? Zde je nejnovější závěr vědců

Analýza ale neprokázala, že by se v jezeře vyskytovala obří zvířata, prehistoričtí mořští plazi zvaní plesiosauři nebo velcí jeseteři. Vědci rovněž vyloučili možnost, že by lochneskou příšerou byl sumec nebo zatoulaný žralok malohlavý.

Cílem vědců nebylo dokázat, případně vyvrátit existenci lochnesky, nýbrž zmapovat živočichy a rostliny v jezeře. "Lidé mají rádi tajemství. My jsme za pomoci vědy přidali další kapitolu do příběhu o lochneské záhadě," řekl genetik Neil Gemmell, vedoucí vědeckého týmu z univerzity v novozélandském Otagu.

